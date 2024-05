Todas as aparições da Virgem Maria serão revisadas por bispos do Vaticano

O Vaticano acabou de publicar suas novas normas sobre como proceder diante de uma suposta aparição da Virgem, os bispos deveriam optar entre uma resposta positiva, ‘Constat de supernaturalitate’, ou uma negativa, ‘Non constat de supernaturalitate’. Para evitar confusões, foi adicionada uma terceira opção mais enfática: ‘Consta a não sobrenaturalidade’ do fenômeno.

Este modo de proceder levou a Igreja a reconhecer tecnicamente apenas quinze aparições da Virgem Maria. Entre as mais famosas estão as de Lourdes, na França, em 1858, e as de Fátima, em Portugal, em 1917. As mais recentes seriam as de Kibeho, em Ruanda, supostamente ocorridas entre 1981 e 1986. De qualquer forma, são consideradas ‘revelações privadas’, que não acrescentam nada à doutrina católica e, portanto, não obrigam os católicos a acreditar nelas. No entanto, ainda não foram reconhecidas as aparições de Medjugorje (Bósnia e Herzegovina), que atraem milhões de peregrinos desde 1981, conforme explicado por Javier Martínez-Brocal em seu artigo no jornal ABC.

Além dessas aparições oficiais, o especialista em aparições marianas René Laurentin quantificou cerca de duas mil supostas aparições da Virgem ao longo da história. A mais antiga é na Espanha e remonta ao ano 40, com a aparição ao apóstolo Tiago em Zaragoza, que deu origem à devoção à Virgem do Pilar. A maioria das aparições não recebeu um reconhecimento oficial, pois estão ligadas a uma longa tradição e nem seus videntes nem seus seguidores têm apresentado dificuldades especiais para a Igreja. Este é o caso das aparições da Virgem de Guadalupe, no México, em dezembro de 1531.

A aparição da Virgem de Guadalupe é uma das mais significativas e veneradas no mundo católico. Segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu a um indígena chamado Juan Diego no monte Tepeyac. Como prova de sua aparição, deixou sua imagem milagrosamente impressa no tilma (manto) de Juan Diego, um fato que tem sido objeto de devoção e estudos por séculos.

A devoção à Virgem de Guadalupe teve um impacto profundo na cultura e na identidade mexicana, e se estendeu para além das fronteiras do país. Sua basílica na Cidade do México é um dos santuários mais visitados do mundo, atraindo milhões de peregrinos a cada ano.

No século XX, ocorreram outras supostas aparições da Virgem na Espanha. Por exemplo, em 1906, diz-se que a Virgem apareceu a uma idosa gravemente doente em Chauchina (Granada). Em 1945, a Virgem teria aparecido a duas meninas em La Codosera (Badajoz) e, em 1958, sete crianças afirmaram tê-la visto em uma caverna de Jorcas (Teruel).

Embora apenas algumas aparições da Virgem Maria tenham recebido reconhecimento oficial da Igreja, a devoção popular à Virgem de Guadalupe e outras manifestações marianas ainda é forte em todo o mundo católico.