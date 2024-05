Sangrando, jovens fazem foto após acidente no México: “Síndrome do like”

Existe um protocolo a seguir caso você se envolva ou presencie um acidente e tirar uma selfie provavelmente não está entre as primeiras atitudes a se tomar.

ANÚNCIO

Contudo, após um capotamento ocorrido em Lomas del Mirador, Cuernavaca (México), duas vítimas resolveram aguardar o socorro tirando uma foto.

De acordo com a coluna ‘Page Not Found’, do jornal Extra, o acidente aconteceu no último sábado (18). Nas imagens é possível observar que uma das jovens à beira da calçada sangra muito, mas que nada foi páreo para a foto. E claro que o momento virou meme nas redes sociais.

“Síndrome do like”; “Qualquer momento é bom para fazer uma selfie, mesmo onde houve um acidente e a vítima é você mesma” e “Elas saíram feridas, mas com ânimo para fazer uma selfie, para imortalizar o momento, para viralizar nas redes sociais”, foram alguns comentários no X (Twitter).

Ainda segundo o texto, elas continuaram tirando fotos mesmo após a polícia chegar. Uma delas não conseguia andar direito e foi constatado, segundo a imprensa local, que ambas estavam alcoolizadas e retornando de uma festa.

Sangrando, jovens fazem foto após acidente no México: “Síndrome do like” Imagem: Extra/Reprodução redes sociais

Vídeo: urso de pelúcia causa briga entre casais no meio de um shopping em Recife

Um ursinho de pelúcia foi o motivo de uma grande confusão em um shopping de Recife. Conforme informações da Band, imagens registradas mostraram o momento em que dois casais trocaram agressões em frente a uma máquina de garra, na qual as pelúcias podem ser obtidas como premiação.

Segundo a publicação, as imagens foram registradas na última sexta-feira, dia 17 de maio. No entanto, ao longo dos últimos dias o registro acabou viralizando na internet e se tornou um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.

Nas imagens é possível ver um grupo de pessoas em frente a uma máquina de garra em forma de ônibus. Duas mulheres começam a se agredir e um homem, que aparentemente acompanhava uma delas, se envolve na confusão e desfere socos na mulher.