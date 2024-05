Sanduicheira da Hello Kitty conquista fãs e viraliza nas redes sociais

A sanduicheira da personagem Hello Kitty ganhou destaque nas redes sociais nesta segunda-feira (20). O produto chamou a atenção ao fazer sanduíches com a estampa da icônica gatinha.

Uma postagem no X, mostrando a sanduicheira em ação, alcançou 4,4 milhões de visualizações e gerou muitos comentários, com pessoas curiosas sobre onde adquirir o item.

Detalhes e disponibilidade do produto

O eletrodoméstico é fabricado pela Uncanny Brands e possui um design rosa, com a inscrição ‘Hello Kitty’ na parte superior.

A tampa tem o famoso laço da personagem e as chapas possuem relevos que imprimem a figura nos sanduíches.

O preço no site da marca é de aproximadamente R$ 230 (US$ 44,99), mas a entrega é limitada aos Estados Unidos. Além disso, a sanduicheira é compatível apenas com sistemas elétricos de 120V, encontrados nos EUA, Canadá e México.

Para quem deseja comprar a sanduicheira no Brasil, a opção é a Amazon, onde o produto sai por cerca de R$ 670, devido às taxas de importação e armazenamento.

A Uncanny Brands também oferece uma variedade de produtos licenciados com marcas populares como Star Wars, Harry Potter, Marvel, Jurassic Park, Pokémon, Shrek, Peanuts, NBA e NHL.

Reações dos usuários nas redes sociais

Nos comentários da publicação, muitos usuários expressaram interesse pelo produto. Um usuário escreveu: “Eu seria muito mais feliz com uma torradeira da Hello Kitty, mas ficaria com dó de comer por ser bonitinho”. Outro comentou: “Pior que só achei a de waffles, mas é caro demais e vem de fora”.

A sanduicheira da Hello Kitty não é o único produto popular da Uncanny Brands. A empresa é conhecida por sua linha diversificada de eletrodomésticos temáticos, incluindo máquinas de pipoca, cafeteiras e torradeiras, todos estilizados com personagens e temas de franquias conhecidas.

