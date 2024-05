O que a autópsia revelou sobre o jovem que morreu após comer nachos extremamente picantes

Harris Wolobah era um adolescente que supostamente participou de um desafio sobre quem comia os nachos mais picantes do mercado no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Como resultado da ingestão, o adolescente faleceu.

O jovem de 14 anos, Harris Wolobah, sofreu uma "parada cardiorrespiratória devido à ingestão de uma substância alimentar com alta concentração de capsaicina", conforme o resultado da autópsia, ao qual a AFP teve acesso.

A capsaicina é uma molécula irritante e neurotóxica para as pessoas, presente em alguns pimentões ou pimentas picantes. No entanto, também é usada para fins médicos, pois pode proporcionar um alívio moderado da dor para algumas doenças associadas à neuralgia.

Os meios de comunicação locais relatam que o rapaz morava na cidade de Worcester e morreu depois de consumir nachos de uma marca que alertava que continha um "chip de tortilha preto mortal".

Família e amigos seguram velas durante uma vigília por Harris Wolobah em Newton Square na sexta-feira, 8 de setembro de 2023

O rapaz recebeu este chip de tortilla picante de um colega de classe como parte de um desafio e o consumiu. Pouco depois de comer, Harris começou a sentir uma dor abdominal intensa. Sua condição piorou rapidamente e quando foi levado às pressas para o hospital, já estava sem vida.

A embalagem mostra um caixão com um crânio vermelho em chamas.

Esses snacks contêm como ingredientes pimentas do tipo Carolina Reaper, que estão no topo da escala de picância do mundo.

Além disso, a autópsia revelou que Harris sofria de patologias cardiovasculares, especificamente uma "cardiomegalia", um aumento do coração, sendo um dos fatores presentes para o desfecho trágico.

Anteriormente, a imprensa informou que em outros lugares, adolescentes que consumiram este produto ficaram doentes. Na Califórnia, três estudantes foram hospitalizados e em Minnesota, sete estudantes adoeceram imediatamente após consumir este salgadinho como parte de um desafio.