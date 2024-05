O conselho que ex-modelo do OnlyFans enviou a todas as mulheres: “me arrependo muito”

Uma ex-modelo da renomada plataforma web OnlyFans instou mulheres iniciantes interessadas em entrar no mundo da plataforma azul a reconsiderar sua decisão de vender conteúdo explícito. Ela afirmou que se arrepende.

“Eu criei um OnlyFans e me arrependo muito”, expressou a australiana Ainslie Gardiner em um vídeo recente do TikTok, explicando que ganhou cerca de US$10.000 dólares australianos (6.675 USD) em três meses.

Antes de se dedicar à criação e produção deste conteúdo, Gardiner recomendou fazer várias perguntas: "Estão dispostos a dedicar tempo para fazer isso? Estão dispostos a se envergonhar?", sugeriu, e acrescentou que também é necessário "simplesmente ir além do que realmente lhe é confortável".

Também afirmou que os criadores da rede social "embelezam" o OnlyFans, e que como consequência disso, as jovens pensam que é uma forma fácil de ganhar dinheiro. No entanto, para a ex-modelo, é uma "maldita rotina" e "um trabalho em tempo integral por si só".

Por outro lado, Gardiner avisou que terão que passar por uma tremenda "vergonha". "Assinei com uma agência no final e me tiraram todos os direitos do meu OnlyFans e estavam me obrigando a fazer alguns TikToks vergonhosos que simplesmente não me faziam bem", contou a garota. "Pensei: 'Na verdade, isso não é quem eu sou' e não é o que eu quero ser na internet de jeito nenhum", acrescentou.

Ela indicou que desejaria não ter feito isso

Outro aspecto revelado pela ex-modelo é que muitos dos usuários que consomem esse tipo de conteúdo na plataforma azul podem ser conhecidos, familiares ou amigos, como aconteceu com ela.

“Quem dera eu tivesse pensado muito mais antes de fazer, porque me arrependo e gostaria de não ter feito. Foi uma parte estranha da minha vida”, lamentou a mulher.

“Não acreditem sempre em tudo o que veem online, resumiu. Todas essas pessoas no TikTok estão fazendo esses vídeos vergonhosos para se tornarem virais e vocês estão caindo na armadilha, comentou.”