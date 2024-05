O cirurgião que quer transplantar uma cabeça humana viva para um cadáver

Um cirurgião disse que a inovadora operação de transplantar a cabeça de um paciente terminal para um doador recém-falecido está próxima.

Muitos especialistas médicos intervieram para criticar o trabalho do neurocirurgião italiano Sergio Canavero. Entre eles está o bioeticista Paul Root Wolpe, da Universidade Emory nos EUA, que afirmou que o chamado procedimento HEAVEN de Canavero "caminha por uma linha tênue entre cuidados médicos e assassinato".

O podcaster Joe Scott explica: "Enquanto Valery esperava, algo surpreendente aconteceu. Primeiramente, seu corpo se estabilizou: sua doença parou de progredir. Não estava piorando e de certa forma aprendeu a conviver com isso. Em segundo lugar, o cara se casou. Conheceu uma mulher chamada Anastasya Panfilova, se apaixonaram e se casaram".

Apesar do revés, Canavero continuou com sua pesquisa e mudou-se para a China, onde, em colaboração com o cirurgião chinês Dr. Xiaoping Ren, realizou seu primeiro transplante de cabeça "bem-sucedido" em 2017. Ele usou dois cadáveres para testar a tecnologia que ainda espera usar em um sujeito vivo.

Canavero foi descrito como um "cientista louco" por alguns de seus contemporâneos Getty Images

O Dr. Rohin Francis explicou que, apesar das afirmações extravagantes de Canavero, a tecnologia para conectar dois sistemas nervosos completamente diferentes simplesmente não está disponível ainda.

Ele continuou: "Você está realizando uma microcirurgia incrível em todas as estruturas minúsculas... há tantas coisas percorrendo o pescoço e você tem nervos cranianos descendo, a traqueia, o esôfago. Todas as disciplinas cirúrgicas deveriam contribuir para isso. Seria uma operação monumental".

“Em particular, ele se concentrou em um novo tipo de ‘cola’ projetada para conectar as duas medulas espinhais, o que ele descreveu como ‘pensamento mágico’, acrescentou”.

No entanto, apesar do ceticismo do establishment médico, alguns avanços estão sendo feitos em direção a transplantes bem-sucedidos de cabeça humana. William Sikkema, da Universidade Rice do Texas, desenvolveu nanofitas de grafeno que podem contribuir para o santo graal do enxerto de medula espinhal.