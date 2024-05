MC Baba: o rapper surdo que revolucionou o rap com sons não verbais

Nos últimos dias, uma música peculiar começou a ganhar destaque nas redes sociais. Com batidas tradicionais de rap, a faixa chamou atenção por não apresentar palavras reconhecíveis.

O que tornou essa obra ainda mais especial foi o fato de ter sido criada pelo primeiro rapper surdo do Congo, MC Baba.

Início da carreira e ascensão

MC Baba iniciou sua jornada musical em 2021, se destacando inicialmente em batalhas de freestyle. Seu talento o levou a formar uma dupla com o artista Paterne Maestro, nomeada La Baseron.

No entanto, em 2023, ele decidiu seguir carreira solo, marcando uma nova fase em sua trajetória. Sua colaboração com Paterne Maestro na canção “Oko Lela Epa Ya Nani” (em tradução livre, “Para quem você vai chorar”) rapidamente ganhou reconhecimento internacional.

A música se diferencia por não utilizar palavras, mas sons que Baba, sendo surdo, emite para se comunicar.

O surgimento do ‘Deaf Hop’

MC Baba foi rotulado como o primeiro MC surdo e mudo a criar rap, embora não seja o pioneiro no gênero. O americano Warren “Wawa” Snipe é uma referência dentro da comunidade de deficientes auditivos, tendo criado o subgênero “dip hop” ou “deaf hop”, voltado para esse público.

Wawa lançou um álbum inteiro dedicado a pessoas surdas e já se apresentou duas vezes no Superbowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos.

No “deaf hop”, as músicas são realizadas utilizando linguagens de sinais, proporcionando uma experiência inclusiva para os ouvintes.

Outros artistas também se destacam nesse cenário, como o finlandês Singmark e o brasileiro Rap Cardoso. Embora MC Baba não forme palavras em suas músicas, ele não é considerado mudo, pois emite sons.

A definição de mudo se aplica somente quando a pessoa não consegue produzir nenhum som.

Impacto e reações

A trajetória de MC Baba vem inspirando muitas pessoas ao redor do mundo. Sua capacidade de criar música sem usar palavras convencionais abre novas possibilidades para a expressão artística e a inclusão de pessoas com deficiência auditiva na indústria musical.

A recepção do público tem sido calorosa, com muitos expressando admiração pela inovação e coragem do artista.

Nos comentários das redes sociais, muitos usuários expressaram surpresa e encantamento com a obra de MC Baba.

“Incrível como ele consegue se comunicar e transmitir emoções através da música, mesmo sem usar palavras”, comentou um internauta. Outro afirmou: “Essa é a prova de que a música transcende todas as barreiras”.

