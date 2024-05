Jovem chora por ter a geladeira cheia, mas os haters não a deixaram em paz

A jovem criadora de conteúdo, Eileen, compartilhou um vídeo que se tornou viral em sua conta no TikTok. Ela estava muito emocionada, chegando às lágrimas, por alcançar um de seus objetivos, pela primeira vez ter sua geladeira cheia.

Um ato que para ela simboliza ter alcançado uma meta em sua independência após seus esforços para sair de um ambiente familiar difícil.

"Deixar uma família disfuncional. Anos sonhando com este momento. Obrigado aos meus amigos por estarem ao meu lado e, acima de tudo, à minha irmã mais nova, que é a minha principal razão para ser melhor a cada dia. Obrigado também a vocês por me incentivarem a ser transparente nos processos e por me apoiarem com tanto carinho", escreveu na descrição do vídeo.

No vídeo, Eileen mostra sua geladeira com um grande sorriso e depois começa a chorar e se parabenizar, falando com sua criança interior. "Minha geladeira está cheia. Conseguimos. Pequenina, você conseguiu sair de lá, agora tem sua própria casa, esperei tantos anos por isso. Sou abençoada, sou muito feliz", disse a si mesma.

O vídeo se tornou viral e já tem mais de 30 milhões de visualizações e milhares de comentários, e como as redes sociais costumam ser cruéis, não faltaram comentários criticando Eileen porque muitos produtos seriam danificados.

Alguns comentários dizem: “Sério que as pessoas ficam emocionadas com isso? Ou eu apenas fechei meu coração para tudo (sei o que é passar por isso, entendo e há um ano vivi essa ‘geladeira cheia’, viver de forma independente, etc.”, “Nunca gostei de encher a geladeira, depois não sei onde estão as coisas e tudo acaba estragando do mesmo jeito”, “E esperem até receber a conta de água, gás, energia elétrica, aluguel, impostos, etc.” e “Tenho certeza de que gravar e publicar um vídeo chorando de forma antecipada e voluntária deve ser algum tipo de transtorno mental”,.