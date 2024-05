Ela começou a trabalhar há uma semana e agora quer se demitir: “estão me explorando”

Uma jovem que trabalhava em uma loja de roupas para crianças usou as redes sociais para reclamar porque querem aumentar sua jornada de trabalho para 8 horas, quando ela trabalha apenas 4 por dia. Os outros usuários a criticaram por sua reclamação.

Em um vídeo publicado no TikTok com o nome @ornella15_, a garota compartilhou sua indignação e rapidamente se tornou viral na rede social chinesa.

“”Querem me fazer trabalhar 8 horas, onde já se viu?”, começou dizendo Ornella no início do vídeo. Em seguida, revelou que começou no cargo como vendedora em uma loja de roupas para crianças há apenas uma semana, que era o período de teste, no qual ela deveria cumprir apenas 4 horas e meia.

Ao passar dos dias, os empregadores notificaram que, após concluir a primeira semana, ela deveria começar a trabalhar 8 horas, como é habitual em qualquer trabalho. Esta proposta a indignou completamente e ela reclamou: “Não quero trabalhar mais. Quero pedir demissão. Estou há uma semana e não aguento mais”.

“A jovem indignada afirmou: ‘Não suporto a atenção do público, não gosto disso’. ‘Por que concordei com a entrevista?’, questionou. Além disso, revelou que tem seu próprio empreendimento e também é manicure, então não se sente totalmente à vontade com o trabalho em tempo integral”.

Em questão de poucas horas, o vídeo recebeu milhares de visualizações, curtidas e comentários de outros seguidores que a criticaram por sua declaração. "Renuncie e dê o cargo a alguém que realmente o mereça", "Fique tranquila, a primeira semana sempre é mais pesada", "No mundo normal se trabalha 8 horas", escreveram alguns usuários.