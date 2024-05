Como secar a roupa durante o inverno: técnica japonesa inovadora e gratuita se torna viral

“Quando pendurar a roupa, deixe espaço suficiente para que o ar circule. A humidade do Japão pode fazer com que o ar pareça mais pesado, o que indica que a roupa levará mais tempo a secar. Um bom truque é pendurar as peças em forma de arco-íris, enganchando as mais longas nas extremidades e as mais curtas à medida que se avança para o interior. No caso das toalhas, pendura um lado mais comprido do que o outro para que o ar circule melhor”, faz parte da recomendação.

