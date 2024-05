A avó de 92 anos agradece viralmente a uma jovem que a ajudou depois de cair

A vovó agradeceu à garota com uma breve, mas comovente nota

No meio da rotina diária, muitas vezes nos deparamos com situações inesperadas que exigem nossa atenção e ajuda. Esse foi o caso de uma jovem gentil que se tornou um anjo da guarda para uma avó que enfrentava uma emergência em sua casa, algo que também a tornou viral nas redes.

ANÚNCIO

A idosa, sozinha em casa, sofreu uma queda, mas a rápida intervenção desta jovem fez a diferença.

Sem hesitar, a jovem agiu com diligência e empatia. Imediatamente, ela ligou para uma ambulância e notificou as filhas da idosa para que pudessem chegar ao local o mais rápido possível. Além disso, ela permaneceu ao lado da avó durante as duas longas horas que se passaram até que a ajuda médica chegasse.

Após o incidente, quando a idosa se recuperou, expressou sua profunda gratidão à jovem vizinha e foi até sua casa para dar-lhe um presente com uma nota breve, mas emocionante, onde expressava: "O que você fez não tem preço, muito obrigada", assinado com o nome de Ylda.

A jovem ficou tão comovida com o agradecimento da avó que compartilhou sua história através da conta X @cambcastro, onde se tornou viral. "Aliás, eu chorei porque minha avó também me escreve bilhetes em papel".

Avó viral e milhares de reações

A publicação da garota acumulou mais de 77 mil curtidas, ressoando na comunidade online e destacando o poder da bondade e da solidariedade em momentos de necessidade.

Alguém perguntou à jovem o que a avó lhe deu com a nota e ela respondeu que foi um caderno.

ANÚNCIO

Entre os comentários, muitos concordaram que a letra da senhora se parece com a das avós, por isso alguns destacaram que aparentemente, é assim a letra de todas as vovós.

"Por isso, não se deve cansar de fazer o bem", "as avós todas escrevem igual, que lindo", "que lindo, obrigado pelo seu gesto cidadão cheio de amor pelo próximo", "que gesto bonito da vizinha, espero que ela esteja bem e que você continue cultivando esse bom coração", foram alguns comentários.