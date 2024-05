“Vou transformá-la em plástico”: ‘Barbie’ colombiana respondeu as criticam por operar mãe

Tatiana Murillo, mais conhecida como a ‘Barbie’ colombiana, fez questão de informar aos seus seguidores o que pensa sobre a grande quantidade de críticas que tem recebido nas redes sociais, depois de divulgar que submeteu sua mãe a uma cirurgia estética, insinuando que entre seus planos está fazer com que alguns membros de sua família se pareçam com ela.

A empresária é conhecida no mundo do entretenimento colombiano não apenas pelas situações polêmicas que protagonizou nas redes sociais, mas também pela grande quantidade de cirurgias plásticas às quais se submeteu, dividindo opiniões nas plataformas digitais.

No entanto, a colombiana decide ignorar os comentários negativos e seguir em frente com seus retoques estéticos, que costumam ser direcionados tanto para o rosto como para o corpo em geral.

Mas parece que a Barbie colombiana não só quer dar um pouco de 'carinho' ao seu corpo, mas também ao de sua mãe, já que compartilhou nas redes sociais que pagou por algumas cirurgias faciais para ela.

Isso não agradou muitos internautas, que não demoraram em deixar claro para Tatiana que era uma irresponsabilidade da parte dela devido ao risco que as intervenções cirúrgicas representam em certa idade, garantindo que estava colocando-a em risco de maneira desnecessária.

A Barbie colombiana não ficou calada diante das críticas

Diante da onda de comentários negativos que tem recebido nas redes sociais, a empresária aproveitou algumas histórias do Instagram para se pronunciar a respeito, deixando claro o que pensa sobre essa situação.

"Vejo todos atacados porque operei minha mãe, coloquei sua vida em perigo, vou transformar toda minha família em plástico reciclado", começou a responder a Barbie colombiana, indicando que quatro membros de sua família e uma amiga já foram operados por ela, brincando também com a ideia de querer criar sua própria 'Barbie-família'.

Também destacou que as pessoas não deveriam opinar sobre os gastos alheios, indicando que ela decide em que gastar seu dinheiro: “as pessoas estão muito atacadas no século XXI com dinheiro que nem é delas. Trabalhem e aí sim podem dizer algo. Ou melhor ainda, me consignem e aí sim podem dizer em que se gasta esse dinheiro”.