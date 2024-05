VÍDEO: Influenciadora é criticada por dançar funk em chá revelação

A influenciadora e bailarina Evellyn Donato e o cantor Ruanzinho estão à espera de um menino.

ANÚNCIO

A descoberta do sexo do bebê do casal aconteceu com um chá revelação, publicado nas redes sociais.

Como detalhado pelo site Metropoles, entretanto, o momento está sendo duramente criticado porque Evellyn aparece de short curto dançando funk.

No vídeo, Hytalo dubla um funk de Ruanzinho, enquanto a mãe dança, e o pai segura o outro filho do casal, Bryan.

Influenciadora é criticada por dançar funk em chá revelação

O vídeo já conta com mais de 30 milhões de reproduções no Instagram.

A postagem ainda soma quase 30 mil comentários e 2 milhões de curtidas.

“Será que o feto aguentou, depois de tanta tremedeira”, criticou uma pessoa.

ANÚNCIO

“Ridículo, isso pode acabar tendo um sangramento”, comentou uma pessoa.

Apesar dos comentários, muitos apoiaram a forma como ela realizou a festa.

“Parabéns tomara que venha com muita saúde”, escreveu uma pessoa. Confira o vídeo:

Com informações do site Metropoles