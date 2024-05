Tiktoker compra café da manhã pelo Facebook e o fraudador o manda rezar depois do roubo

Uma denúncia insólita de fraude foi feita esta semana nas redes sociais pelo tiktoker chileno Claudio Cordero, que em uma publicação nesta rede social acusou ter sido enganado no Facebook por um criminoso que não só ficou com o dinheiro de um café da manhã que ele pagou para homenagear sua mãe no Dia das Mães, mas também o mandou rezar depois de roubá-lo e hackeou suas contas para pedir dinheiro aos seus contatos.

O caso particular foi revelado por Cordero em um vídeo que ele publicou em sua conta do TikTok @elduenodelaluna, onde ele expressou sua surpresa com a atitude posterior do ladrão, que, após concretizar o roubo e hackeamento de suas contas de redes sociais, agradeceu e pediu desculpas por ter roubado o dinheiro e ainda o mandou rezar porque “Deus decidiu que era seu dia e você foi escolhido, pô”.

O inusitado golpe do Facebook sofrido pelo tiktoker

"Fui enganado, e não tenho vergonha de dizer", começou o tiktoker, que acompanhou seu relato com os áudios que o criminoso lhe enviou após concretizar seu golpe. "E sabe o que mais tenho além de dinheiro? Liberdade, ctm!", foi uma das primeiras mensagens que o criminoso lhe deixou.

"Encomendei o café da manhã, isso foi na sexta-feira e no domingo, às 10 horas, ainda não tinha chegado, era 11 horas e também não chegava (...) ele respondeu que estava chegando. Às 4 da tarde, dissemos a ele para devolver o dinheiro. No final, ele nos disse que o entregador dos cafés da manhã teve seu carro roubado e por isso os cafés não tinham chegado", resumiu Cordero, que depois relatou o hackeamento que o atrevido criminoso fez para continuar roubando dinheiro dele. Desta vez, de seus contatos nas redes sociais.

"No dia seguinte, até na devolução do dinheiro ele tentou nos enganar novamente. Supostamente, ele tinha uma conta empresarial e não podia depositar. Ele enviou um link para o meu parceiro e escreveu: 'Clique aqui e eu te devolvo o dinheiro'. Caímos de novo. Ele entrou no Instagram, no Facebook, mas felizmente não nos roubou nada, embora tenha enviado mensagens a todos os contatos pedindo dinheiro. Ninguém caiu", relatou o tiktoker consternado, que encerrou sua história mencionando as mensagens de áudio peculiares que o ladrão deixou.

“Igualmente, apesar de tudo, quero te pedir desculpas pela falsa ilusão que te dei, mas encare como sua vez, entendeu. Sua vez, por alguma razão as coisas acontecem contigo, entendeu. Deus decidiu que era o seu dia e foi a sua vez, entendeu. Assim, simplesmente, peço desculpas por tudo”, confessou a ele.