Professor inova com aula prática de corrente elétrica e viraliza nas redes sociais

Uma experiência educativa sobre corrente elétrica, realizada por um professor de física, viralizou nas redes sociais após um dos alunos gravar e postar o vídeo no TikTok.

ANÚNCIO

A atividade envolveu estudantes de mãos dadas tomando choques elétricos e rapidamente ganhou mais de um milhão de visualizações, 140 mil curtidas e inúmeros comentários em menos de um dia.

A demonstração chamou atenção pela sua originalidade e efetividade na compreensão prática da física. Contudo, o professor Márcio Miranda enfatiza que a experiência não deve ser reproduzida em casa sem a supervisão de especialistas.

Ele explicou que o experimento faz parte de uma atividade de estudo da termodinâmica em correntes elétricas e a transformação de energia por meio de equipamentos.

Utilizando um espremedor de frutas, ele mostrou como a energia elétrica pode ser convertida em energia mecânica e vice-versa.

O experimento começou com a pergunta: “O que acontece nos terminais do plugue ao girar manualmente o suporte do espremedor onde a laranja é encaixada?”

Os alunos, segurando o plugue do espremedor, inicialmente acreditaram que nada ocorreria. No entanto, ao girar o suporte manualmente, uma diferença de potencial foi criada nos terminais do plugue, semelhante à encontrada nos polos de uma pilha de 9 volts ou uma bateria de carro de 12 volts.

ANÚNCIO

Reações e cuidados

O impacto imediato do experimento foi uma mistura de risos e sustos entre os alunos. Márcio Miranda já realizou essa experiência várias vezes, com a ajuda de alunos veteranos que conhecem o experimento, mas não revelam os detalhes aos novatos para manter o elemento surpresa.

Ele destaca a importância de experiências práticas para criar memórias duradouras nos estudantes, ressaltando que elementos emocionais durante o aprendizado podem ajudar na retenção de conteúdo.

Foto: Arquivo pessoal

O professor também fez questão de alertar sobre os cuidados necessários. A voltagem gerada, apesar de menor que a das tomadas domésticas, é dividida entre os alunos, reduzindo o risco.

Contudo, ele enfatiza que pessoas com marca-passos, histórico de doenças cardíacas ou usando aparelhos eletrônicos conectados ao corpo devem evitar participar do experimento.

Impacto nas redes sociais

O sucesso do vídeo surpreendeu Márcio Miranda, que começou a receber mensagens de outros professores interessados em replicar a experiência.

A popularidade do vídeo gerou discussões sobre métodos de ensino inovadores e a importância de tornar as aulas mais práticas e envolventes.

Márcio destacou a felicidade em ver outros professores se inspirando e trocando ideias, reconhecendo os desafios e a desvalorização da profissão docente, mas também celebrando as conquistas na transformação da educação.

Fonte: G1