Jovem chilena inventou um sequestro e pediu dinheiro do próprio resgate

No Chile, há um grande impacto devido a um caso envolvendo uma jovem de 23 anos, que denunciou um sequestro e abuso sexual por parte de um grupo de criminosos.

No entanto, tudo não passou de uma invenção da mulher, com o objetivo de esconder o gasto que fez do dinheiro que seus pais destinaram para pagar a mensalidade de seus estudos universitários.

Assim foi revelado depois que ele confessou que tudo não passou de uma mentira, a qual justificou como “razões familiares”, tudo isso no meio do interrogatório, onde começou a se contradizer.

A estudante foi exposta depois que a Polícia de Investigações (PDI) e o Ministério Público confirmaram que, ao revisar as câmeras de segurança da região, as imagens não coincidiam com o que ela havia relatado.

Falso sequestro

O testemunho da denunciante

Segundo o relato, ela foi abordada por um grupo de estrangeiros, reconhecidos pelo sotaque, e ameaçada com uma arma "tipo pistola", sendo então colocada dentro de um carro. Depois disso, cobriram sua cabeça com um saco preto para que não soubesse o trajeto até chegar a um armazém.

Lá, ela teria sido obrigada a contatar seus familiares via Whatsapp para pedir a quantia de um milhão de pesos. Mas como isso não teria se concretizado, ela afirmou que três homens abusaram sexualmente dela, para finalmente deixá-la abandonada em uma praça.