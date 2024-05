Homem procurou os serviços de uma profissional do sexo e acabou descobrindo que era sua esposa

Profissional do sexo (referencial)

Nas últimas horas, foi relatado um caso em que um homem, ao sair do trabalho, decidiu ir a um estabelecimento para contratar uma trabalhadora sexual, quando foi surpreendido ao ver que sua esposa era a pessoa que o atenderia. O homem reagiu de forma violenta, agredindo-a fisicamente e verbalmente, o que levou à intervenção das autoridades, a quem ele revelou o que estava acontecendo. O incidente ocorreu no município de San Jacinto, na Colômbia.

ANÚNCIO

Cliente descobriu que a profissional do sexo que o atenderia era sua própria esposa

Segundo informações do El Colombiano, o indivíduo saiu do trabalho e foi a um prostíbulo na cidade, antes de ir para casa, onde acreditava que sua esposa estava o esperando; no entanto, a realidade era outra.

Quando entrou em um dos quartos do local para encontrar uma das trabalhadoras sexuais, não percebeu imediatamente quem era, mas quando se aproximou o suficiente, percebeu que a mulher que o iria atender era sua própria esposa.

De acordo com a mídia local, a reação do sujeito foi agredi-la fisicamente e verbalmente, então vários testemunhas tiveram que intervir para separá-los e chamar a Polícia Nacional.

Quando os policiais chegaram em resposta à chamada de emergência, o homem contou-lhes a situação e percebeu que era sua esposa no momento em que ela entrou para ser atendida.

A comunidade ainda está chocada com este caso, no qual a mulher foi agredida pelo marido ao ser encontrada trabalhando em um bordel da cidade onde vivem.