Homem jogou sua parceira pela janela durante uma discussão

Nas últimas horas, foi divulgado o brutal caso em que um homem, aparentemente sob efeito do álcool, discutiu com sua parceira e mãe de sua filha de apenas 4 anos e, durante o confronto, a empurrou pela janela. O incidente ocorreu em Medellín, na Colômbia.

O sujeito teria tentado contra a vida de sua companheira sentimental, por isso a Procuradoria Geral da Nação conseguiu, com o material probatório, que um juiz de controle de garantias lhe impusesse medida de segurança em centro carcerário.

Um homem empurrou sua parceira pela janela durante uma discussão

O homem de 40 anos teria agredido sua parceira em várias ocasiões durante a discussão, até que a terminou jogando pela janela.

“Os fatos investigados ocorreram no último dia 12 de maio, no segundo andar de um prédio localizado no bairro de Robledo las Margaritas, em Medellín, onde o casal vivia com a sua filha de 4 anos. De acordo com a investigação, o homem, aparentemente embriagado, teria tido uma discussão com a sua companheira e, aparentemente, insultou-a, agrediu-a e tentou sufocá-la. Quando ela tentou escapar da agressão, ele teria empurrado-a pela janela”, informou a Procuradoria-Geral local através de um comunicado.

De acordo com o parecer do Instituto Nacional de Medicina Legal, a vítima, de 39 anos, sofreu uma fratura em uma das pernas após o impacto, o que resultou em uma incapacidade de se locomover inicialmente por 60 dias.

O acusado não aceitou as acusações feitas por um promotor da Unidade de Reação Imediata pelo crime de tentativa de feminicídio; no entanto, ele terá que enfrentar o processo judicial atrás das grades.