Ela postou um vídeo para mostrar como sua irmã se dá bem com seu namorado e recebeu muitas críticas

Uma jovem postou um vídeo em sua conta do TikTok que se tornou viral, conhecida como @lauritaleonn, compartilhou um vídeo que para ela era ‘inofensivo’, mas acabou cheio de críticas.

Laura mostra seu namorado e sua irmã abraçados para demonstrar o quanto se dão bem as duas pessoas mais importantes de sua vida. Eles são vistos abraçados, depois sua bela irmã lhe dá um beijo na testa, brinca com seus cabelos e continua abraçando-o. O vídeo dura 14 segundos, tempo suficiente para se tornar viral e alcançar quase 20 milhões de visualizações e milhares de comentários cheios de críticas sobre o quanto eles se dão bem.

“Poucos chifres...”, “Continua gravando memórias para o casamento dele(a)”, “Para mim isso parece ótimo, desde que não seja meu namorado”, “Eu me dou muito bem com meu cunhado e não, não é necessário que tenhamos contato físico, isso seria desrespeitoso com minha irmã”, “Se for assim, prefiro que não se deem bem então”, são parte da onda de mensagens que a publicação recebeu.

Laura publicou um segundo vídeo mostrando seu namorado e sua irmã em uma briga amigável, com uma mensagem para aqueles que interpretaram mal as primeiras imagens. "As pessoas estão loucas", escreveu Laura na descrição.