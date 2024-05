Cão brincalhão ‘rouba’ dentadura de idosa e viraliza com novo sorriso no TikTok

Um vídeo no TikTok viralizou ao mostrar uma situação inusitada envolvendo um cachorro e uma dentadura. Mailo, o cão de uma usuária chamada Lola, foi flagrado no quarto dela com um “sorriso estranho”.

ANÚNCIO

Logo, a tutora percebeu que ele tinha pegado a dentadura postiça de sua avó e colocado na própria boca, resultando em uma cena hilária.

Publicado em meados de abril, o vídeo rapidamente acumulou mais de 2,6 milhões de visualizações. No TikTok, muitos se divertiram com a travessura de Mailo.

O cão, que parece ter uma inclinação natural para situações engraçadas, já era conhecido por suas travessuras, mas essa superou todas as anteriores. “Ele tem uma personalidade excepcional.

É muito fofo e engraçado”, disse Lola ao site “Dodo”. Mailo, balançando o rabo alegremente, fez um movimento com a boca para esconder a dentadura após ser descoberto, mas não antes de Lola capturar o momento no vídeo.

LEIA TAMBÉM: Professor inova com aula prática de corrente elétrica e viraliza nas redes sociais

A reação da avó

Após gravar a cena, Lola mostrou o vídeo à sua avó, que foi vítima do “roubo”. A reação da idosa foi de puro divertimento.

ANÚNCIO

Ela não se irritou com Mailo, pelo contrário, riu repetidamente ao ver o cão com sua dentadura. “Ela riu, riu e riu”, relatou Lola, destacando o bom humor da avó diante da situação engraçada.

O cão, que vive com Lola no Chile, continua a encantar os seguidores nas redes sociais com suas aventuras e personalidade cativante. Cada nova travessura dele é aguardada com expectativa por seus fãs, que adoram acompanhar suas peripécias.

A história de Mailo destaca não apenas a inteligência e a travessura dos cães, mas também a capacidade de trazer alegria e risadas para as pessoas ao seu redor. O vídeo com a dentadura é apenas um exemplo de como os animais de estimação podem surpreender e divertir seus donos de maneiras inesperadas.

Fonte: Extra