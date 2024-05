Menu viral para crianças que se comportam bem e mal: para os teimosos, a sobremesa é ‘lavar a louça’

A conta espanhola @SoyCamarero fez barulho ao mostrar a proposta de comida para crianças oferecida por um restaurante de hotel, dividindo os internautas. “O que vocês acham deste menu?”, foi a pergunta.

E é que havia duas opções. A primeira para as crianças ‘que se comportam bem’, chamadas de ‘boas’, com croquetes caseiros ou sopa de macarrão como primeiro prato, seguido de almôndegas com batatas ou nuggets de frango como prato principal, e de sobremesa, sorvete a gosto, pudim ou creme de leite.

Mas depois aparecia o menu para aqueles que se comportam mal: acelga refogada e peixe cozido como prato principal e a sobremesa: ‘para a cozinha lavar pratos’.

E além disso, cada menu vinha acompanhado de caricaturas, o primeiro com uma família feliz, enquanto a proposta para as crianças mal comportadas vinha com rostos tristes.

O que acham deste menu? pic.twitter.com/uUiNlZ3BN0 — Sou Garçom (@soycamarero) 14 de maio de 2024

As redes explodiram com o menu

"Totalmente antipedagógico. Associar vegetais e peixe a comportamentos ruins não faz sentido, as crianças devem comer alimentos de todos os tipos"; "Fazer com que as crianças detestem vegetais e peixe desde pequenas, servindo-os da forma mais insossa possível e ainda dizendo que é 'por se comportarem mal'. O que poderia dar errado?"; "As crianças associam vegetais a punição, não só por coisas como essas, normalmente nas cantinas escolares preparam os vegetais de uma forma incomível e digo isso com conhecimento de causa, quando confinavam as aulas nos davam para levar e ...... blá"; "E o cardápio dos pais que mal educam seus filhos? Porque eu sou dos que concordam com Ortega y Gasset ('...e minhas circunstâncias'). Se você se desinteressa pela educação de seus filhos e espera que o tablet lhes ensine maneiras, arque com as consequências e aceite sua responsabilidade."; são algumas das mensagens que escreveram para a conta.