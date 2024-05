Mãe é criticada por forçar troca de assentos em voo

Uma jovem mãe buscou por apoio no Reddit depois de passar por momentos delicados durante uma viagem de avião. Segundo ela, a viagem com o filho pequeno foi melhor do que o imaginado, tirando pela postura de uma outra passageira.

Sem se identificar, a mulher, de 31 anos, conta que estava viajando com o filho de 1 ano e meio. Segundo ela, seria uma viagem de aproximadamente 3 horas e o bebê deveria ser acomodado em seu colo conforme as regras da companhia aérea.

“Era apenas eu para cuidar do meu filho e de uma grande mochila com os itens básicos de necessidade para ele. Geralmente deixo a mochila em um local de fácil acesso para facilitar caso a situação se complique com o bebê”.

“Como não paguei por um assento no momento da compra, fui designada a uma poltrona aleatória quando fiz o check-in no aeroporto. Acabei em uma fileira com todos os assentos ocupados, mas me sentei no corredor então consegui dar um jeitinho. Tempos depois uma das comissárias de bordo me ofereceu a possibilidade de trocar para uma fileira com um assento vazio na poltrona do meio, assim eu teria mais espaço para lidar com o bebê. Eu aceitei na mesma hora”.

A outra passageira não gostou

Ao se acomodar no novo assento, a mãe conta que viu a comissária explicando a situação para a outra passageira que dividiria a mesma fileira com ela. Ao que tudo indica, a mulher não ficou contente em saber que uma mãe com uma criança de colo sentaria perto dela, e passou a reclamar abertamente sobre isso.

“Ela disse que planejava dormir durante o voo e que optou por esse assento na compra por não ter mais ninguém na mesma fileira. A comissária disse a ela que eu não paguei nada a mais pelos assentos e que tanto o antigo quanto o novo eram da mesma categoria, desta forma, a mulher deveria aceitar a política da empresa aérea que é acomodar mães com crianças de colo em locais de maior conforto”.

“A outra mulher apenas virou para mim e disse que que eu deveria ter vergonha de impor todo o barulho do meu filho aos passageiros e eu apenas a ignorei. Depois de um bom tempo ela parou de reclamar”.

“Meu filho chorou apenas uma vez durante toda a viagem e foi o bastante para ela me olhar torto, mas ainda assim tivemos uma viagem bem mais confortável. Agora fico me perguntando se eu agi errado ao trocar de assentos”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela fez o que deveria fazer.

“Você foi movida para outro assento da mesma categoria, a comissária seguiu as políticas da empresa e te acomodou em um local mais adequado. Não tem nada de errado nisso”, comentou uma pessoa.

“A menos que ela tenha comprado todos os assentos da fileira, ela não pode reclamar da escolha da companhia aérea”, finalizou outra.