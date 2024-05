Assediador: Indivíduo se desnuda na frente de mulheres na rua

Através das redes sociais, o jornalista Carlos Jiménez (C4) expôs uma série de vídeos e imagens que denunciam os atos de um indivíduo que se dedica a se despir nas ruas da Cidade do México (CDMX), com o objetivo de assediar mulheres que transitam pela área.

De acordo com as informações coletadas pelo C4, este suposto assediador tem realizado essas ações repugnantes há meses, sendo capturado pelas câmeras de vigilância dessas áreas.

Em um dos vídeos compartilhados na rede social X, é possível ver o indivíduo com as calças e a roupa íntima abaixadas durante o dia, esperando que alguma mulher passe na frente dele.

Diante da ausência de vítimas, ele decide retirar-se em seu carro. Em outro vídeo, filmado durante a noite, o mesmo modus operandi se repete, pois o assediador fica nu da cintura para baixo, esperando que uma mulher passe, e ao cruzar com ela, a intimida com sua exibição.

Até o momento, o Ministério Público de Investigação de Crimes Sexuais da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) da Cidade do México não tomou medidas a respeito, conforme denunciado pelo jornalista, apontando a funcionária Ana Casillas por não dar a devida importância a este caso, apesar do risco que representa para as mulheres que transitam diariamente pelas ruas da capital.

A indignação nas redes sociais não demorou a chegar, pois os usuários expressaram seu descontentamento com a inação das autoridades e alguns até chamaram para "fazer justiça com as próprias mãos" caso testemunhem o assediador em ação nas ruas da CDMX.

Perante este caso, os usuários de redes sociais pediram que as autoridades tomem medidas eficazes para garantir a segurança das mulheres nos espaços públicos, assim como para fornecer uma resposta contundente perante o comportamento abominável deste tipo que viola a integridade e o direito à liberdade das mulheres.