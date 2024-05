Jogador foi atingido por um hambúrguer e depois brigaram pelo mesmo

Um hambúrguer lançado da arquibancada acabou desencadeando o caos em meio a uma partida de futebol, chegando até a causar brigas no campo pelo mesmo. Algo nunca visto antes.

A cena inaudita ocorreu durante a semifinal da Primeira Divisão da Costa Rica, onde o Liga Deportiva Alajuelense venceu o Herediano por 1-0 com um gol de Jonathan Moya aos 69 minutos.

Além da partida, que também foi carregado de muitas emoções, ocorreu a situação que se tornou viral em todo o mundo.

Jogador foi agredido com um hambúrguer da arquibancada

Foi no meio de uma reclamação ao árbitro da partida que um objeto foi lançado em direção ao defensor do Herediano, Orlando Galo, atingindo-o na cabeça e fazendo com que caísse no chão para protestar.

O mais absurdo aconteceu instantes depois, enquanto o jogador se contorcia, um membro da equipe técnica da Alajuelense correu para dentro do campo para pegar o objeto lançado, que acabou sendo um hambúrguer.

Ao perceberem que ele queria ficar com a evidência, os jogadores da equipe visitante foram atrás do homem e tentaram recuperar a mordida do hambúrguer para mostrar ao árbitro.

Um verdadeiro teatro e com certeza é a primeira vez na história do futebol que os jogadores brigam em campo por um pedaço de hambúrguer. E se tivessem lançado um maço de dinheiro?