Influenciadora dá uma casa para sua tia e ela a rejeita por ser muito pequena: "Eu esperava uma maior"

A influenciadora mexicana Lupita Anaya compartiu através de suas redes sociais um vídeo no qual pretendia surpreender sua tia ao dar-lhe uma nova casa para apoiá-la e não ter mais que pagar aluguel. No entanto, a surpresa foi para a criadora de conteúdo, pois sua familiar rejeitou o presente.

Lupita Anaya quis dar uma casa de presente para sua tia

No vídeo, compartilhado na conta oficial no Facebook da jovem influenciadora, é possível ver em detalhes a felicidade que emana da jovem mexicana ao compartilhar parte de seus ganhos nas redes sociais com sua família e como foi rejeitada por um parente. Essa é a história.

No áudio compartilhado por Lupita Anaya, pode-se observar a jovem chegando à casa que pretendia presentear a uma de suas tias. No entanto, desde que estão na entrada, é possível perceber que a atitude da tia muda drasticamente de animada para decepcionada, pois ela não gostou do imóvel desde que o viu por fora.

A influenciadora mexicana compartilhou sua história através de um vídeo

Dentro da casa, a tia da jovem mexicana começou a notar pontos negativos por todos os lados, explicando que estava muito longe de onde ela morava atualmente. Além disso, ela ficou muito desapontada porque a que seria sua nova casa tinha apenas dois quartos.

"Está bem longe de onde eu moro". "São apenas dois quartos, você sabe que tenho muita família. Está muito sujo, precisa de uma mão de mulher nesta casa", comentou.

Para além disso, a tia também se queixou de que teria que parar de ver os seus amigos do bairro onde atualmente vive.

"Vou ter que deixar minhas amigas, lá tudo me fica perto, faltam móveis, lá está a minha vida."

Finalmente, a jovem não deu a casa à sua tia e, em vez disso, mencionou num dos comentários que estava pensando em presentear o imóvel a algum fã.

“Acho que vou dar esta casa a um seguidor ou premiar alguém na rua. O que vocês acham?”, concluiu.