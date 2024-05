Herói sem capa! Homem apaga incêndio com refrigerante coca-cola

Momento em que o homem sufocou o incêndio com um refrigerante

O refrigerante é uma bebida açucarada que, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, está relacionada com obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, doenças renais, doença hepática não alcoólica, cáries dentárias e gota (um tipo de artrite), mas uma garrafa deste líquido pode salvar vidas?

Por mais estranho que pareça, a resposta é sim ou pelo menos foi o que um homem conseguiu ao apagar um incêndio com um refrigerante de cola. Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de várias redes sociais, o momento em que um motociclista enfrentava as chamas que saíam de seu veículo.

Apesar de que o afetado usou água para apagar o fogo, este continuava; alguns vizinhos se juntaram e continuaram a jogar água, mas não foi até um homem jogar uma bebida açucarada que tudo se resolveu. Sim, o 'herói' agitou a garrafa e fez com que o líquido saísse sob pressão.

O que fazer em caso de incêndio?

De acordo com a Secretaria de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil, qualquer pessoa que esteja diante de um incêndio deve colocar panos molhados nas frestas da porta para impedir a passagem da fumaça: “Chame os serviços de emergência no telefone 911 assim que possível. Cubra o nariz e a boca com um pano ou lenço, preferencialmente úmido, rastejando pelo chão”.

O estranho incidente viralizou em várias redes sociais, onde tem mais de um milhão de visualizações e se podem ler comentários como “Que boa técnica com a Coca Cola... o melhor extintor”, “Libera dióxido de carbono e ‘afoga’ o fogo. Por isso ele joga assim e não apenas o líquido”, “Esse cara sabe como resolver” ou “Coca serve para todos os tipos de fogo, incêndio, incidente e doença!!”.