Casal descobre câmera escondida em uma tomada de motel: estava apontada diretamente para a cama

Um polêmico e preocupante incidente afetou um casal no Brasil, que só queria ter um momento de intimidade. Eles chegaram a um motel, quando de repente encontraram uma câmera de segurança apontada diretamente para a cama, escondida dentro de uma tomada.

O casal, ao perceber que estava sendo gravado, repreendeu os funcionários do estabelecimento, que não souberam dar respostas sobre o que estava acontecendo.

De acordo com o TN, isso aconteceu no interior do Motel Canadá e quando saíam do chuveiro, perceberam algo estranho na tomada que estava na parede, exatamente na altura da cama.

Retiraram o aparelho, desmontaram a tomada e foram pedir explicações na recepção, no entanto, o funcionário responsável disse não ter informações a respeito. A funcionária do hotel disse que era possível que outro cliente o tivesse instalado.

Diante do problema, ofereceram-se para retirar-se sem pagar o serviço, mas o casal recusou e levou os antecedentes à polícia para denunciar.

Motéis

A investigação da polícia pelas câmeras

Após a denúncia, a Polícia Civil (PC) iniciou uma investigação e encontrou uma segunda câmera instalada em uma tomada de outra suíte.

A Polícia Técnico-Científica começou a realizar as perícias para esclarecer o caso e, para isso, enviou os dispositivos ao laboratório de informática forense para que realizem a análise correspondente dos mesmos.

De acordo com a fonte citada, as autoridades do motel afirmaram desconhecer a presença do equipamento instalado e garantiram que vão cooperar com a investigação.

Em diálogo com o portal G1, os administradores do local afirmaram que estão "surpresos e profundamente consternados com tal descoberta" e enfatizaram seu "compromisso irrevogável de proteger a privacidade e a segurança de seus hóspedes".

De acordo com os depoimentos, os trabalhadores do motel afirmam que não sabem nada sobre a origem das câmeras.