A história da adolescente possuída que foi submetida a mais de 60 exorcismos

A história de uma jovem que acreditava estar possuída foi tão assustadora que foi levada para o cinema em Hollywood. Com apenas 16 anos, a curta vida de Anneliese Michel começou a se tornar um caos quando ela experimentou desmaios e paralisia em todo o corpo. Isso foi seguido por visões aterrorizantes de rostos demoníacos, que continuaram atormentando-a até sua morte aos 23 anos.

Como sua condição desconcertou os profissionais médicos, ela recorreu à igreja em busca de ajuda, onde passou por 67 exorcismos em 18 meses. Apesar de tentar levar uma vida normal, Anneliese estava assombrada por sua 'possessão', que a fazia falar em línguas, atacar membros de sua família com uma força incrível, beber sua própria urina, comer aranhas e latir como um cachorro.

Nascida em 1952 em uma família católica devota na Baviera, Alemanha Ocidental, Annaliese teve uma educação comum, onde frequentava a missa todas as semanas.

Sua mãe a descreveu como uma menina tranquila, feliz e inteligente que amava a vida. Infelizmente, tudo mudou quando pouco depois de completar 16 anos, Anneliese teve uma convulsão.

A história de um adolescente possuído que foi submetido a mais de 60 exorcismos durante vários meses

A paralisia durou apenas por um curto período de tempo e depois recuperou a sensibilidade e com o passar do tempo esqueceu-se do incidente. Mas quase um ano depois, em agosto de 1969, sofreu outro apagão seguido de paralisia.

Desta vez, seus pais a levaram ao médico e foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal.

No entanto, apesar de tomar seus medicamentos para a epilepsia, as coisas não melhoraram. Além das quedas de energia, Annaliese começou a ouvir vozes e a ter visões de rostos demoníacos nas paredes de sua casa. Ela também relatou ter sentido odores ruins semelhantes aos de fezes queimadas.

Apesar de ainda estar muito doente e continuar ouvindo vozes e vendo rostos, ela se esforçou para viver uma vida normal. Durante o primeiro exorcismo, com uma voz grave e gutural, ela afirmou estar possuída por Lúcifer, Judas e Caim, entre outros.

No final, foram realizados um total de 67 exorcismos, dos quais 42 foram documentados em fita. No entanto, Anneliese não mostrou sinais de melhora, pois seus pais interromperam todo contato com os médicos a pedido dela.

Morreu de fome aos 23 anos de idade, pesando apenas cerca de 30 kilos no momento de sua morte.