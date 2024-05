A FIFA aprovou que os treinadores possam solicitar a revisão de lances no VAR

Esta semana ocorreu em Bangkok, Tailândia, a 74ª edição do Congresso da FIFA, evento que gerou importantes mudanças que serão implementadas no futebol em um futuro próximo, como é o caso da inclusão de 26 jogadores nas listas da próxima Copa América, Estados Unidos 2024, mas também uma de grande importância que envolve o VAR.

Gianni Infantino anunciou nesta quinta-feira, 16 de maio, uma nova versão de teste sobre a visão por vídeo que tentaria melhorar a ferramenta de auxílio, a qual em alguns casos tem sido de grande utilidade, porém, em outros momentos se tornou o centro de discussões por decisões arbitrais bastante questionáveis.

O que é a mudança?

A entidade mãe do futebol com sede em Zurique, Suíça, permitirá que os técnicos possam solicitar a revisão através do VAR, em jogadas específicas que gerem algum tipo de confusão ou dúvida de acordo com o desfecho, desenvolvimento e visão arbitral.

De acordo com o jornal Marca, Infantino indicou: “Temos a intenção de desenvolver e melhorar o VAR. 65 federações já implementaram o VAR. Foi criada uma tecnologia mais básica, com menos câmeras e não requer oficiais de jogo, tornando-a mais acessível para todos. O sistema já está em teste e os treinadores poderão pedir ajuda do VAR em duas ocasiões. Os jogadores podem pedir ao treinador que solicite a revisão”.

Além do explicado pelo presidente da FIFA, foi especificado que se o pedido de revisão for bem-sucedido, a equipe que o fizer será beneficiada porque não terá seu pedido de revisão consumido, mantendo-se ativas as duas oportunidades de pedido.

Sendo uma nova versão do VAR em fase de testes, a FIFA não especificou a data de início da regra, se será mundial desde o início ou se uma federação ou torneio internacional será escolhido para implementá-lo.

O anúncio vem após o pedido do Wolverhampton para debater na Assembleia Geral dos clubes da Premier League se eles continuarão a usar esta ferramenta na próxima temporada ou não.