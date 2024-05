Resgatam um bebê que rastejava sozinho pelas ruas no meio da madrugada

Um bebê foi capturado por uma câmera de segurança rastejando sozinho, junto com um cachorrinho, no meio da rua, no meio da madrugada. Este incidente ocorreu no bairro Villa La Lonja, em Córdoba, Argentina, por volta das 4 da manhã.

Agentes policiais estavam realizando tarefas preventivas de controle em uma viatura quando as câmeras de vigilância captaram o bebê sozinho. Nesse momento, os policiais desceram e perceberam que o cachorrinho estava o acompanhando. Um dos policiais agasalhou a criança com a colaboração dos vizinhos.

Após um momento, eles conseguiram localizar a mãe, uma mulher de 24 anos, e então constataram que o bebê, com cerca de 1 ano de idade, estava em boas condições de saúde.

A mãe adormeceu

O subcomissário Ariel Britos disse à imprensa local que o bebê havia engatinhado cerca de 70 metros desde sua casa quando foi encontrado pelos policiais. Ele estava a apenas dois metros e meio da estrada. "Poderia ter sido uma história diferente", acrescentou.

A mãe havia adormecido, coberta com o seu bebê, mas este deslizou, engatinhou e aparentemente o cachorrinho que o acompanhava conseguiu abrir a porta de casa, então saiu e estava sozinho ao ar livre.

“A autoridade acrescentou: ‘Não percebi, então estou surpresa’. ‘Graças a Deus não foi uma tragédia’, disse a mãe.”