Médicos procuram explicação sobre o coração de uma criança que parou por 19 horas antes de voltar a bater

A provação de Cartier McDaniel começou em abril, quando sua mãe pensou que estava com gripe

A família de uma criança de 4 anos, cujo coração havia parado de bater há horas, se reuniu no Hospital Infantil do Colorado no mês passado para se despedir dele.

Alguns dormiram na sala de espera depois de terem estado rezando ao lado da cama de Cartier McDaniel, depois que os médicos disseram aos seus pais, Destiny Anderson e Dominique McDaniel, que era apenas uma questão de tempo até que sua máquina de suporte vital não conseguisse mais manter seu corpo funcionando corretamente sem batimentos cardíacos. Todos os esforços para reiniciar seu coração haviam falhado.

A despedida milagrosa

"Foi o pior momento da minha vida. Todo o quarto do hospital estava girando. Eu estava tremendo. Não podia acreditar no que estava acontecendo", conta Anderson.

No entanto, num milagre para Anderson e McDaniel, o coração de seu filho voltou a bater por conta própria 19 horas depois de ter parado. Os médicos disseram que não tinham uma explicação científica ou médica para o motivo pelo qual o coração de Cartier voltou a bater, relataram os pais. Os médicos de Cartier não estavam disponíveis para comentar esta semana, informou o hospital.

No entanto, McDaniel disse que tinha uma explicação espiritual: "Foi Deus".

Quando tudo começou?

O calvário da Cartier começou em 8 de abril, quando ela teve febre que Anderson tratou com Tylenol.

“Pensei que era apenas um resfriado e que desapareceria”, lembrou. No dia seguinte, seu estado piorou. Suas mãos e pés ficaram frios, sua boca ficou azul, ele suava, tinha olheiras e respirava com dificuldade. Naquele dia, ele bebeu muita água e ficou na cama, o que pareceu estranho para Anderson, pois ele costuma ser uma criança ativa e curiosa.

Anderson percebeu que algo não estava certo quando Cartier urinou na cama. Ele ligou para a linha de enfermagem do Hospital Infantil do Colorado, que, ao ouvir os sintomas, recomendou que eles fossem imediatamente para a sala de emergência.

Ele ligou para a linha de enfermagem do Hospital Infantil do Colorado, que ao ouvir os sintomas recomendou que fossem imediatamente para a sala de emergência. Durante os exames diagnósticos para detectar doenças como diabetes, os olhos de Cartier se desviaram para a nuca e os médicos não conseguiram encontrar o pulso dele, explicaram Anderson e McDaniel. Eles indicaram que ele tinha sofrido um ataque cardíaco.

O aviso da despedida

Começaram a realizar a ressuscitação cardiopulmonar nele, mas foi em vão. Anderson olhava impotente. “Os médicos estavam pressionando o peito dele”, disse. “Comecei a chorar e a entrar em pânico”. A equipe médica pediu para ela sair da sala de emergência.

A parada cardíaca ocorre quando o coração para de bombear de forma repentina e inesperada e o sangue deixa de fluir para o cérebro e outros órgãos vitais, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde.

Causa entre 300 mil e 450 mil mortes por ano no país, de acordo com a organização. Sobreviventes de uma parada cardíaca podem sofrer danos cerebrais e lesões em órgãos internos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, em inglês).

Em 2019, a excursionista britânica Audrey Schoeman, de 34 anos, sobreviveu ao que os médicos chamaram de a parada cardíaca mais longa da história da Espanha depois que seu coração parou por seis horas em uma tempestade de neve, segundo o Today. Diferentemente de McDaniel, ela não recebeu atendimento médico imediato, mas de alguma forma sobreviveu.

Diagnóstico

Os médicos de emergência haviam diagnosticado em McDaniel uma infecção causada pela bactéria estreptococo do grupo A, ou estreptococo A. Os pais de Cartier indicaram que não sabiam que infecção seu filho poderia ter sofrido além dessa descrição, embora o estreptococo A possa causar várias infecções, desde faringite estreptocócica até escarlatina.

A condição evoluiu para sepse - a resposta extrema do organismo a uma infecção, relataram.

Quando o coração de Cartier parou, os médicos o conectaram a uma forma de suporte vital em que o sangue é bombeado através de um pulmão artificial, onde é adicionado oxigênio e o dióxido de carbono é eliminado, explicaram seus pais.

Tratamento

O tratamento mantém temporariamente um paciente vivo, mesmo que seu coração não esteja funcionando, mas os médicos devem determinar se os órgãos e outras partes do corpo se recuperarão, explicou o Dr. Michael Fundora, cardiologista pediátrico do Children's Healthcare de Atlanta, que não esteve envolvido no tratamento de Cartier e não revisou seu histórico médico.

O pessoal médico passou 30 minutos tentando reanimar McDaniel enquanto seu fluxo sanguíneo era atacado pelo estreptococo A, disseram seus pais. Cartier foi então transferido para a unidade de terapia intensiva.

“”Nesse momento, apenas oramos a Deus”, disse Anderson. Os médicos disseram à família que era improvável que Cartier sobrevivesse.

“Os médicos disseram a Anderson: ‘Ele estava com respiração assistida, mas era apenas uma questão de tempo para que a máquina parasse de funcionar’. Naquela noite, outros membros da família foram ao hospital para se despedir do menino de 4 anos, descrito por seus pais como um ‘protetor nato’ que se entusiasmava com aventuras em busca de emoções, como encontrar aranhas e brincar nos recreios.”