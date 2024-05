Homem é condenado a 12 anos de prisão por tentar matar filha usando técnica de combate israelense

O Tribunal Oral de Temuco no Chile impôs uma sentença de doze anos de prisão a um homem identificado pelas iniciais M.P.A.V., após ser considerado culpado por tentativa de parricídio. Este caso chama a atenção porque, no ataque, o condenado usou uma técnica de combate do Krav Maga, um método de defesa pessoal israelense.

Os eventos que levaram à condenação começaram em 5 de março de 2023, quando, conforme comprovado pelo tribunal, M.P.A.V. ameaçou e expulsou uma de suas filhas de casa após uma discussão. Mais tarde, já afetado pelo álcool, tentou agredir os cães da família, o que levou suas filhas a intervir em defesa dos animais.

O ataque à própria filha

No meio deste conflito, M.P.A.V. atacou uma de suas filhas pelas costas, aplicando-lhe um golpe de estrangulamento com intenções letais. A rápida intervenção de outra de suas filhas, que também tinha conhecimentos de Krav Maga, foi crucial para impedir a tragédia, libertando sua irmã, que sofreu lesões significativas mas não fatais.

Além da pena principal por tentativa de parricídio, o tribunal também condenou o acusado por ameaças simples em contexto de violência doméstica, condução sob efeito de álcool e recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, impondo penas menores que complementam a sentença principal.

A promotora Claudia Turra, responsável pela acusação, destacou a gravidade do caso. "Só foi possível resgatar a vítima dessa situação em que se encontrava porque sua irmã, que conhece a mesma técnica, consegue intervir fazendo a mesma chave em seu pai e assim consegue soltar o braço do pescoço da vítima", comentou Turra.

O que é o Krav Maga?

O Krav Maga é uma forma de combate corpo a corpo que inclui métodos de defesa contra um ou vários agressores, em resposta a uma ampla e variada gama de agressões. Abrange tanto agressões com as mãos vazias, ou seja, sem armas, como com armas simples. Também inclui técnicas de desarmamento e defesa contra portadores de vários tipos de objetos.