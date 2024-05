Funcionário da companhia aérea caiu da porta do avião: colegas retiraram a escada antes

Um registro chocante está circulando pelo mundo, onde um funcionário de uma companhia aérea é visto caindo da porta da aeronave no aeroporto de Jacarta, Indonésia. Obviamente, o vídeo compartilhado rapidamente se tornou viral.

De acordo com o Notilife, os eventos ocorreram com o avião Airbus A320 da TransNusa na noite de terça-feira, 14 de maio.

No vídeo, é possível ver que a tripulação do voo estava se preparando para a decolagem, mas removeram a escada de embarque cedo demais.

Nesse momento, o trabalhador estava se despedindo de seus colegas e de costas, pronto para sair do avião, acreditando que a escada ainda estava lá.

Foi assim que ele caiu diretamente no asfalto da pista, ao lado da porta L1.

O estado de saúde do trabalhador

Obviamente, a pergunta imediata dos internautas foi sobre o estado de saúde do homem que, ao cair, bateu fortemente o quadril no asfalto.

Uma fonte disse ao portal Air Live que o funcionário ficou ferido, mas está fora de perigo. Após o acidente, ele foi atendido pelos médicos do aeroporto e foi verificado que não sofreu lesões graves.

Por outro lado, também explicaram que o funcionário fazia parte do pessoal em terra da TransNusa. Além disso, indicaram que o incidente violou as normas da aviação, uma vez que a escada não pode ser retirada até que a porta da aeronave esteja fechada.

Desta forma, as autoridades do aeroporto de Jacarta iniciaram uma investigação sobre o incidente e tomarão medidas para prevenir futuros acidentes, pois a ordem de retirar as escadas deve ser dada pela pessoa que ainda está em cima, para garantir que as portas da aeronave estejam fechadas e assim evitar não só que o pessoal possa sofrer um acidente, mas também que os passageiros possam cair ao subir ou descer das escadas.