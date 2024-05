Através de rituais, suposto feiticeiro abusou sexualmente de quatro menores

Nas últimas horas foi revelado um caso aterrador no qual estaria envolvido um suposto feiticeiro e quatro menores de idade como vítimas. A denúncia foi feita por uma vítima de abuso sexual perante um promotor e expôs o suposto feiticeiro que, sob o pretexto de realizar rituais de limpeza espiritual, teria abusado sexualmente dela. O mesmo teria acontecido com mais três menores.

Como Diego Fernando Defrancisco Lagos, também conhecido como Tony, foi identificado o suposto bruxo capturado por agentes do Corpo Técnico de Investigação (CTI) ao cumprir uma ordem judicial, na Colômbia.

Suposto bruxo se aproveitou ao fazer ‘limpezas espirituais’ para abusar de menores de idade

De acordo com a Procuradoria-Geral da Nação, os eventos teriam ocorrido entre dezembro de 2023 e março de 2024.

O suposto bruxo, através de enganos, levou várias adolescentes até seu apartamento, local que ele usava para realizar supostas cerimônias que resultavam em abusos sexuais.

"No local, as vítimas foram obrigadas a consumir uma bebida que as deixava sonolentas e enfraquecia sua vontade. Uma vez incapazes de resistir, seriam abusadas sexualmente. As agressões, conforme estabelecido pelo Ministério Público, eram gravadas pelo acusado com um celular", afirmou o órgão acusador.

Quando as adolescentes estavam cientes dos abusos dos quais teriam sido vítimas, Defrancisco Lagos as ameaçaria de divulgar as fotos e vídeos nas redes sociais.

"O mais recente caso de violência sexual ocorreu em dezembro de 2023, quando uma menor de 17 anos foi submetida à força. Após o crime, a adolescente recebeu chamadas e mensagens intimidatórias; além de ser obrigada a retornar à residência do suposto agressor, que novamente abusou dela", revelou o Ministério Público.

Estes acontecimentos foram comunicados ao Ministério Público, que imediatamente tomou as medidas cabíveis, resultando na captura do suposto bruxo em sua residência.

"No local, os investigadores encontraram elementos utilizados durante os supostos rituais; celulares dos quais as vítimas seriam contatadas, uma espingarda e cartuchos para a mesma. Arma para a qual não tinham permissão de porte", acrescentou o órgão acusador.

A Defrancisco Lagos foram imputados os crimes de pornografia com pessoa menor de 18 anos, acesso carnal violento agravado, atos sexuais com pessoa incapaz de resistir agravados; e fabricação, tráfico, porte ou posse de armas de fogo, acessórios, partes ou munições.

Como era de esperar, o suposto bruxo não aceitou as acusações; no entanto, o juiz de controle de garantias o enviou para a prisão, onde ele terá que enfrentar o processo judicial.