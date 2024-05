“Vivi coisas horríveis trabalhando em hotéis”: o pior que aconteceu com uma camareira em Cancún

No podcast de Pepe y Chema, a convidada foi Isabel Custodio, uma camareira que trabalhou em vários hotéis no México. Ela conta que é natural de Tabasco, no México, mas mora em Cancún e trabalha na Riviera Maya, uma área turística que todos os dias recebe pessoas de todo o mundo.

Na conversa, ela revelou as coisas que lhe aconteceram e que ela teve que testemunhar enquanto limpava os quartos.

Começou contando sobre o dia em que uma mulher que se casou na noite anterior teve que sair do quarto porque seu marido a maltratou e cortou todas as suas roupas.

Outra das experiências que a marcaram foi quando um dos hóspedes, um homem americano, a trancou no quarto, mas ela conseguiu escapar para o terraço.

Um quarto muito desagradável para limpar

Isabel confessou que os clientes podem ser muito sujos. “Vários me chocaram, mas o que eu lembro muito foi em 24 de dezembro, supostamente íamos sair cedo, mas eu tinha uma suíte, o hóspede não queria limpeza e pediu quando eu já estava saindo. Ele havia vomitado na cama, na cabeceira, na banheira de hidromassagem, no chão. Não só vomitou, mas também fizeram cocô”, ela disse com repugnância ao lembrar desse dia.

A melhor gorjeta

A mulher confessou que em um hotel, ela trabalhava em uma das seções que ninguém queria porque não recebiam gorjetas, mas não foi o caso dela. Uma mulher do Brasil ficou encantada com o seu serviço e pediu ao seu chefe que ela fizesse a limpeza do quarto dela e de seus filhos durante os 15 dias de sua estadia, inclusive fazendo com que ela tomasse café da manhã com sua família. No final, ela deixou uma gorjeta de 200 dólares. Além disso, ela recebeu um bônus por ter recebido bons comentários do hotel.

Uma experiência que a marcou

Ele comentou que um dia, bateu várias vezes na porta e ninguém respondeu. Quando abriu o quarto, viu um homem com uma menina de aproximadamente 10 anos na banheira. Ao verificar o relatório, não encontrou registro dela, apenas da pessoa adulta. E no outro quarto havia uma mulher com uma menina, mas esses quartos estão conectados.

Este caso foi reportado por Isabel, pois ela encontrou vestígios de sangue e embalagens de marcas de luxo.