Uma fortuna: A ‘Barbie’ colombiana revelou quanto dinheiro investiu em suas cirurgias

A colombiana Tatiana Murillo, mais conhecida como a ‘Barbie colombiana’, impressionou muitos usuários das redes sociais ao anunciar quanto dinheiro havia investido em uma grande quantidade de cirurgias em seu corpo e rosto, garantindo que o valor ultrapassa os 100 milhões de pesos até o momento, quase 130 mil reais.

Há vários anos, a empresária tem chamado a atenção de muitas pessoas por todas as intervenções estéticas às quais se submeteu, alterando vários detalhes do seu rosto e corpo para estilizá-los, brincando com a ideia de querer parecer-se com a famosa boneca da Mattel.

Mas a mulher não só chamou a atenção nas redes sociais pela grande quantidade de cirurgias em seu corpo e rosto, mas também por algumas cenas polêmicas em que ela protagonizou, onde não só ela rouba os holofotes, mas também outras figuras do mundo do entretenimento colombiano.

No entanto, desta vez, a Barbie colombiana chamou a atenção sozinha, depois que um usuário do Instagram aproveitou uma rodada de perguntas e respostas nesta plataforma para saber quanto dinheiro ela havia investido na grande quantidade de cirurgias que fez nos últimos anos.

A propósito disso, Murillo não hesitou em responder que se tratava de um montante bastante alto, dando a entender que tinha gasto 500 milhões de pesos em todos os seus processos.

Quantas cirurgias a Barbie colombiana fez?

Há mais de 10 anos, Tatiana tem frequentado salas de cirurgia com o objetivo de atualizar sua figura e rosto para realçar ainda mais seus atributos, a ponto de que até o momento ela tem mais de 28 cirurgias, como ela mesma mencionou em diferentes entrevistas.

A primeira cirurgia a que a Barbie colombiana se submeteu foi focada no nariz, indicando que este foi o ponto de partida para uma série de intervenções que se tornariam frequentes em sua vida, como três cirurgias de seios e seis levantamentos de sobrancelhas, destacando também que apenas em seu rosto ela tem cerca de 10 operações.

Nas redes sociais, a aparência de Murillo costuma dividir opiniões, pois enquanto alguns a apoiam e a incentivam, outros criticam suas decisões e a quantidade de dinheiro que tem gastado nesse tipo de intervenções.