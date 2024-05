Montanha-russa mais alta do mundo é obrigada a fechar dias após a abertura

A montanha-russa de lançamento triplo mais alta e rápida do mundo teve que fechar indefinidamente apenas alguns dias após a sua inauguração. O parque de diversões Cedar Point, localizado em Sandusky, Ohio, abriu as suas portas no sábado, 4 de maio, e recebeu milhares de visitantes até 12 de maio, o dia do seu fechamento.

Top Thrill Dragster do Cedar Point

O Top Thrill 2 é uma montanha-russa que leva os fãs a viajar a uma velocidade entre duas torres de 420 pés de altura, com velocidades máximas atingindo 120 mph.

O parque de diversões Cedar Point em Sandusky, Ohio, abriu no dia 4 deste mês e fechou no último sábado, ou seja, só esteve em funcionamento por oito dias.

“A Top Thrill 2 está passando por um fechamento prolongado enquanto o fabricante da atração completa uma modificação mecânica”, comunicou o parque nas redes sociais.

Cedar Point emitiu um comunicado

"Uma vez concluída a modificação, a Zamperla, as equipes de operações e manutenção do Cedar Point e nosso parceiro externo de inspeção de atrações realizarão uma revisão detalhada antes de aprovar tanto a modificação quanto a reabertura da atração", acrescentou o comunicado.

Apesar dos visitantes que Cedar Point recebeu, o parque ainda "não pode confirmar" quando a atração será reaberta, mas estará fornecendo atualizações através das redes sociais.

Segunda atração mais alta do mundo

"A nova atração substituiu o Top Thrill Dragster original, a segunda montanha-russa mais alta do mundo, que está fechada desde 2021 depois que uma peça se soltou da atração e feriu gravemente uma mulher de 44 anos", que sofreu graves lesões cerebrais causadas por uma peça de metal, relata o NY Post em seu site.

A atração, que fechou em 2021, tinha uma altura de 420 pés e podia atingir velocidades de 120 mph.