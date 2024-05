Foi registrado um evento paranormal durante uma entrevista ao vivo

Um evento paranormal foi registrado no meio de uma entrevista

Recentemente, viralizou uma entrevista em um programa, da rede Telemundo, onde Rosie Rivera, conhecida no mundo do entretenimento mexicano por ser irmã da cantora de música regional, Jenni Rivera, que morreu em um acidente de avião, presenciou um evento paranormal no meio da transmissão.

Antes de transmitir a reportagem, a apresentadora contou um pouco sobre a cena que ela mesma viveu: "Justo quando eu estava dizendo a Rosie o quão feliz a Diva ficaria em vê-la brilhar, vejam o que aconteceu", disse.

No clipe, é evidente como "interferências muito notáveis no som", que permaneceram durante o momento em que a artista falecida foi citada.

"Após essa interferência no áudio que não ocorreu em nenhum outro momento da entrevista, apenas quando estávamos falando sobre ela, algo que nos chamou muito a atenção e por isso decidimos contatar um parapsicólogo para nos dizer o que está por trás desse fato insólito", detalhou a jornalista.

Diante disso, um especialista atendeu ao chamado e afirmou que é possível que uma canalização energética tenha se manifestado naquele momento.

A teoria se une às crenças eternas dos seguidores de Rivera, que afirmam o poder espiritual da mexicana após ter morrido em um acidente aéreo em 9 de dezembro de 2012.