(Photographed by Sheed/Getty Images)

No próximo dia 01 de junho, o mundo do futebol vai parar quando for disputada a final da Liga dos Campeões. Borussia Dortmund e Real Madrid estão buscando o troféu mais importante dos clubes na Europa, o que trará um conjunto de sentimentos em jogo.

Claro, um lado quer que Marcos Reus conquiste seu primeiro título antes de sua despedida do clube de seu coração. O outro lado da moeda deseja ver Ancelotti alcançar a 15ª do Madrid.

Agora, em termos econômicos, existem valores em jogo. A organização indicou que a equipe que conquistar a 'Orejona' receberá um prêmio de 20 milhões de euros, que somado às fases anteriores totaliza cerca de 80 milhões.

Ao mesmo tempo, as casas de apostas começarão a fazer das suas para que os jogadores compulsivos se inclinem pelos seus favoritos. Por isso, vários animais e personagens começaram a atuar como adivinhos.

Quem é Steph Furry?

O fenômeno da internet é Steph Furry, um cão da raça corgi que se destacou por usar uma bola de basquete para encestar em 5 oportunidades e escolher um favorito.

Nas quartas de final da Liga dos Campeões, ele fez suas jogadas e acertou os semifinalistas, embora para o jogo em Wembley ele tenha errado: apostou no PSG e todos já conhecemos a história.

Agora, para o tão esperado confronto, aparentemente o vencedor será o Real Madrid. Esse resultado não está muito distante do que os especialistas veem, já que os Reis da Europa possuem a experiência e um espírito em sua camiseta que os torna invencíveis.