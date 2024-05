Cachorrinho chora ao ver sua casa reduzida a cinzas por um incêndio devastador

Os cães são considerados, por muitas pessoas, como um dos animais mais nobres e carinhosos para com a humanidade. Alguns peludos auxiliam em diversas tarefas de resgate e até arriscam suas vidas pela integridade de algum ferido.

Infelizmente, desta vez um grupo de bombeiros resgatou um cachorrinho que perdeu tudo em um incêndio em Tlaquepaque, Jalisco. No vídeo, com apenas 27 segundos, pode-se ouvir como o animalzinho chorou enquanto os bombeiros realizavam suas tarefas.

Após a viralização do incidente, alguns internautas identificaram o 'Manchas', nome do animal de estimação envolvido no acidente ocorrido em 13 de maio de 2020. Além disso, alguns meios de comunicação explicaram que "De acordo com as autoridades locais, o incêndio naquele momento foi supostamente causado por um grupo de desconhecidos que, sem motivo aparente, atearam fogo em várias lojas de artesãos, sendo uma delas onde vivia esse cachorro branco e preto".

Manchas vivia com seus donos há três anos no local afetado e, segundo relatos, "sempre foi um verdadeiro guardião, pois todas as noites dormia no local para protegê-lo de intrusos".

A gravação tem milhares de reproduções em várias redes sociais, onde se podem ler comentários como “Se houver chance de adotá-lo, aqui tem onde”, “E por que não o levou e o protegeu, apenas o gravou, o imbecil”, “Que dor, alguém sabe se o cachorrinho está abandonado?” ou “Não estou chorando, me entrou uma ‘injustiça social’ no olho”.