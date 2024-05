Trabalhador de um shopping recebe boa indenização por demissão injustificada

O trabalhador conseguiu pagar uma indenização milionária graças à gravação de sua conversa no WhatsApp com seu chefe

O Tribunal de Apelações de Santiago ratificou esta semana a sentença contra o Centro Comercial Plaza Castillo, na comuna de Vitacura, para pagar uma indenização de mais de 11 milhões de pesos, um pouco mais de 62 mil reais, a um trabalhador que se ausentou por dois dias de seu emprego no shopping da capital após uma conversa por WhatsApp com seu chefe.

O tribunal de apelação confirmou a sentença emitida em primeira instância pelo 1º Tribunal de Letras do Trabalho de Santiago, que também havia condenado o shopping ao pagamento de uma indenização por demissão injustificada do trabalhador.

A demanda é aceita

No tribunal, o indivíduo demitido arbitrariamente pelo seu empregador foi capaz de comprovar que informar através do aplicativo de mensagens era uma ‘prática comum da empresa’, e que foi exatamente por meio dela que informou em agosto de 2022 à sua chefia que não estava em condições de ir trabalhar por estar doente.

Embora a resposta à sua mensagem não tenha sido explícita em autorizá-lo a faltar ao trabalho, teve uma conotação formal, uma vez que o chefe do trabalhador respondeu com um sucinto "cuide-se, então", que o funcionário interpretou como a aceitação de sua ausência, pois essa mensagem foi enviada em um grupo de WhatsApp habilitado para a equipe de trabalho do centro comercial.

“Assim relatou que em 17 de agosto de 2022 escreveu para seu chefe, indicando que não podia ir trabalhar por não se sentir bem, ao que o chefe respondeu: ‘Cuide-se, então’”, foi exposto na audiência do tribunal de apelação, onde finalmente foi solicitado ao empregador o pagamento da indenização milionária, uma vez que o trabalhador “foi claramente demitido com o objetivo de privá-lo de suas indenizações legais, por ser um dos mais antigos na empresa”.