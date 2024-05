São Paulo inova ao lançar guia de turismo para idosos; entenda como será!

A cidade de São Paulo está na vanguarda ao lançar uma nova publicação dedicada ao segmento de turismo para idosos. Este guia, chamado “Turismo da Maturidade no Estado de São Paulo”, será divulgado no Fórum de Turismo 60+, refletindo o crescente interesse dos viajantes com mais de 60 anos por aventuras e experiências enriquecedoras.

A Revista Melhor Viagem é a responsável pela elaboração do guia, que será disponibilizado tanto em formato impresso quanto digital.

Acessibilidade e atrações apropriadas

O guia promete destacar 70 destinos dentro do estado que são particularmente atraentes para os idosos, focando na segurança e conforto que esse público necessita.

Destinos como Águas de Lindóia são notórios por atrair muitos turistas sênior, mais de 700 mil anualmente, e espera-se que esses números cresçam ainda mais.

Águas de Lindóia é uma cidade muito procurada por idosos. Foto: reprodução

Com uma previsão de que um quarto da população brasileira terá mais de 65 anos até 2026, o guia chega em um momento oportuno.

Através dele, os idosos podem descobrir desde a tranquilidade das áreas naturais até as festividades locais no interior do estado, permitindo-lhes escolher atividades que realmente lhes interessam.

A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) ressalta que o turismo para idosos não é apenas uma atividade de lazer; é uma das melhores formas de aproveitar a vida após a aposentadoria.

Isso mostra o potencial do mercado de turismo voltado para esse púbico, um segmento que, apesar de apresentar desafios para a economia global, oferece significativas oportunidades de negócios.

São Paulo lidera no número de empresas focadas no turismo sênior, com 59% delas sediadas no estado, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Esse fato destaca a posição estratégica de São Paulo como um hub para o desenvolvimento de produtos e serviços voltados para a chamada “economia prateada”, que movimenta aproximadamente U$ 15 trilhões por ano globalmente.

Fonte: Jovem Pan