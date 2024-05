Pugilista britânico morre após sofrer um nocaute brutal em sua estreia

Nas últimas horas, foi confirmada uma triste notícia que deixou o mundo do esporte de luto. O boxeador Sherif Lawal, do Reino Unido, perdeu a vida depois de sofrer um nocaute brutal de seu rival, Malam Varela, em apenas quatro rounds de sua primeira luta como profissional.

ANÚNCIO

O Harrow Leisure Center em Londres testemunhou o terrível acontecimento que mudou as emoções do público, passando da euforia para a preocupação e depois para a tristeza, após a confirmação da triste notícia de seu falecimento.

De acordo com relatos dos participantes do evento, durante o terceiro assalto foi quando começaram a surgir alguns indícios da situação difícil que se estava formando, já que Lawal estava visivelmente afetado e ferido pelos ataques de Varela. Posteriormente, ao retornar, Lawal recebeu um soco na têmpora que o fez ajoelhar, resultando na contagem do árbitro, que optou por parar a luta ao ver a falta de resposta do britânico.

Recomendado:

As assistências médicas estavam presentes no ringue e rapidamente fizeram o seu melhor para ajudá-lo. Sua transferência para o Hospital Northwick Park foi iminente; no entanto, esta foi apenas para confirmar a morte do atleta, que teve azar ao subir no ringue pela primeira vez como profissional.

As mensagens de tristeza e apoio aos familiares do pugilista não demoraram a chegar, e uma das que mais ecoou foi a feita pela Autoridade de Boxe Britânica e Irlandesa. "Todos na BIBA gostariam de transmitir nossas mais sinceras condolências à família de Sherif Lawal, que infelizmente faleceu após sua luta com Malam Varela no fim de semana. Nossos pensamentos estão com todos vocês", foi assegurado.