Matilha de cães atacou uma jovem mãe e tirou seu filho de um ano dos braços dela

A tranquilidade de uma manhã foi abruptamente interrompida por um brutal ataque de uma matilha de cães que deixou a comunidade consternada. Em um incidente que chocou a todos, uma jovem mãe que estava a caminho do trabalho com seu filho de um ano foi vítima de um violento ataque por parte de 13 cães.

O trágico incidente ocorreu por volta das 8:00 da manhã de ontem, segunda-feira, quando uma enfermeira do Hospital de Buin no Chile, estava caminhando pela calçada com seu filho pequeno. A apenas alguns metros de seu destino, eles se depararam com um pesadelo inimaginável.

Uma mulher de 70 anos, acompanhada por sua matilha de cães, aproximou-se pela frente. Num instante, os animais se lançaram ferozmente contra a jovem mãe e seu filho. Apesar de seus esforços desesperados para proteger a criança, os cães conseguiram arrancá-la de seus braços e a arrastaram brutalmente.

A mãe também sofreu ferimentos graves no ataque, mas a intervenção corajosa de transeuntes, motoristas e a própria dona dos cães evitou uma tragédia ainda maior.

Transferidos de urgência

Tanto a criança quanto sua mãe foram levados com urgência para o hospital, onde receberam atendimento médico pelas mordidas sofridas, informou o Chilevisión Noticias.

A mulher responsável pelos cães foi detida e enfrentará acusações por violação da Lei de Posse Responsável de Animais de Estimação. Embora seja libertada sob medidas cautelares, os animais foram retirados de sua casa por ordem judicial e levados para o canil municipal. Além disso, foi realizada uma operação sanitária na residência da mulher, pois há suspeitas de que ela possa sofrer do síndrome de Diógenes.

Vizinhos da área revelaram que este não é o primeiro incidente protagonizado pelos mesmos cães, o que tem gerado uma preocupação crescente na comunidade devido à falta de controle sobre esses animais agressivos.