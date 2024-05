Ela é Mich, a modelo e artista que vende telas de suas nádegas

O Instagram é uma das redes sociais mais visitadas em todo o mundo. Desde a sua criação, em 2010, a plataforma agora pertencente à Meta sempre se caracterizou pela facilidade de compartilhar fotos e vídeos. Alguns influenciadores, atores, atletas e até políticos utilizam este espaço para mostrar como é o seu dia a dia.

ANÚNCIO

Entre todos os usuários, nas últimas horas, o perfil de Mich, a modelo e artista que vende telas nunca antes vistas e muito peculiares, começou a se popularizar: a mulher imprime suas nádegas na tela para depois vendê-las.

“Olá pessoal, pequeninos, coisas bonitas, belas e bem feitas. Quero compartilhar com vocês meu novo projeto; plasmar minha silhueta em uma tela, o que para mim é arte e amor. Aqui está, minha primeira obra, está à venda, que inclui uma foto exclusiva do processo para quem decidir adquiri-la!” postou a atriz em sua conta pessoal do Instagram.

Recomendado: