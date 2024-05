Vídeo impressionante mostra raio atingindo vulcão em erupção; assista

Um vídeo impressionante publicado nas redes sociais mostra o momento que uma tempestade atinge um vulcão em erupção na Guatemala.

ANÚNCIO

Nas imagens publicada no X (Twitter), é possível notar um tempo escuro e uma nuvem de fumaças em cima do vulcão. Em seguida, há explosões e raios caem sobre o cume do local.

De acordo com aagência de previsão meteorológica AccuWeather,. as imagens tratam do Vulcão Fogo, que segue em atividade e atrai muitos turistas, como é possível observar na gravação.

Recomendado:

Segundo um boletim compartilhado pelo Instituto Nacional de Sismologia Meteorologia e Vulcanologia da Guatemala, a erupção causou uma coluna de gás de aproximadamente 300 metros de altura. Já as cinzas podem ter alcançado 30 quilômetros, devido ao vento.

🇬🇹🌋 | As imagens impressionantes mostram um raio durante a erupção do vulcão Fuego, na Guatemala.



O vulcão Fuego é o mais ativo da América Central e um dos mais ativos do mundo. pic.twitter.com/oezd9nqEeE — Henrique (@rikinho_Ds) May 7, 2024

Bombeiros resgatam cadelinha após cinco dias presa em paredão

Uma operação de resgate emocionante e complexa levou seis horas para ser concluída, mas finalmente a pequena “Casca de Bala”, uma cadelinha presa há cinco dias em um íngreme paredão de pedra de 100 metros de altura, foi salva pelos Bombeiros do Espírito Santo.

Ela se encontrava numa área de mata densa e de difícil acesso, o que tornou o resgate particularmente desafiador.

Os moradores das comunidades próximas foram fundamentais para o sucesso da missão, pois foram eles que alertaram os bombeiros após ouvir os latidos angustiantes da cachorrinha.

Antes da operação de resgate, os profissionais realizaram uma expedição ao local para avaliar a situação e planejar a melhor forma de acessar “Casca de Bala” sem colocar a equipe ou a cadelinha em risco maior.

A operação de resgate foi meticulosamente planejada e executada. Utilizando drones para obter uma visão clara da localização da cadelinha e técnicas de içamento, um militar experiente foi capaz de descer o paredão usando cordas, chegando até o animal que, apesar de apresentar sinais de fome e sede, estava bem.