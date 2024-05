VÍDEO: foi assim que roubaram um buquê de flores de uma senhora no Dia das Mães

O vídeo se tornou viral nas redes sociais e pode-se observar o momento em que dois criminosos roubaram de uma senhora um buquê de flores para o Dia das Mães. O acontecimento causou indignação nos internautas, pois nas imagens é possível ver como os criminosos arrancam a bolsa e o girassol que ela segurava em suas mãos.

ANÚNCIO

Os eventos ocorreram em Bogotá, na Colômbia, e foram gravados por vizinhos que, no meio da indignação. De acordo com o Noticias Caracol, que teve contato com a vítima, foi informado que por questões de segurança ela não quis fornecer seu nome e ainda não formalizou a denúncia.

Por outro lado, nas redes sociais, os internautas expressaram sua indignação porque os assaltantes não respeitaram o fato de a mulher estar comemorando o Dia das Mães, ao abordá-la, roubar seus pertences e até mesmo tirar o presente dela.

Recomendado:

“Realmente roubar até as flores que deram para a senhora no Dia das Mães?”, “Esses animais são as que choram na prisão e dizem que são maltratadas e a comida é ruim, se agarrar a uma flor, logo estarão com fome e sairão para roubar até que chegue o dia”, “Que comece a caçada”, foram algumas das postagens de internautas nas redes sociais.

A seguir o vídeo:

O comandante operacional de segurança cidadã local, informou ao meio de comunicação citado o seguinte: “imediatamente mobilizamos nossas capacidades, implementando o plano bloqueio e o plano vespa com o comandante da estação para localizar esses possíveis criminosos. Estamos revisando câmeras de segurança, testemunhos no local dos fatos e mobilizando nossa capacidade institucional para capturar essas pessoas”.

Além disso, os moradores da região se manifestaram sobre o medo que têm na área, devido à crescente insegurança que existe.