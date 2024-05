Senador chileno diz ter sido abduzido por extraterrestres

Desde sempre, as abduções têm sido um fenômeno coberto de mistério e especulações. Relatos de pessoas que afirmam terem sido sequestradas por criaturas não humanas e levadas para naves espaciais, muitas vezes submetidas a procedimentos médicos sem o seu consentimento, fazem parte desses casos comumente documentados e desacreditados após explicações convencionais do que realmente poderia ter acontecido.

Nesse contexto, um novo caso se soma a esta longa lista: O de um senador chileno e de partido independente chamado Karim Bianchi, que em uma entrevista surpreendente afirmou ter sido abduzido por extraterrestres no ano de 2012.

Karim Bianchi Foto: AgenciaUNO

O que aconteceu ao senador chileno?

As declarações foram feitas no programa Not News de Via X,, onde Bianchi revelou que um dia, enquanto viajava de carro entre Puerto Natales e Punta Arenas - a parte mais ao sul do país - experimentou uma interrupção incomum ao avistar uma luz que girava em forma de disco e fez com que seu carro parasse.

"Depois apareço 200 quilômetros à frente, e com a pessoa com quem estava falando (por telefone) disse que já tinha chegado", afirmou o parlamentar, acrescentando que "após esse evento, via corujas por toda parte. Tive que consultar uma pessoa especializada, e descobri que isso significava que alguém estava me observando atentamente, então uma pessoa me deu uma coruja de presente".

Mas isso não foi tudo. Segundo Bianchi, em breve ele teve uma visita bastante assustadora. “O pior foi que chegou um velho careca pequeno no escritório e me trouxe uns papéis, e me disse que eu tinha que divulgar a mensagem e me trouxe papéis que eram segredo da NASA. (...) Ele me disse que era uma pessoa de outro planeta e, como eu havia sido abduzido, me trouxe esses documentos que ainda tenho”, lembrou.

O que a ciência diz sobre abduções alienígenas?

Claro que Bianchi não é a primeira pessoa na história a fazer notícia por este tipo de assuntos. Os sequestros alienígenas têm sido um tema de fascínio e ceticismo dentro da ufologia, pelo menos desde os anos 50 - provavelmente após o famoso ‘Caso Roswell’ - e existem até alguns casos mais antigos documentados.

O problema? É que na maioria dos casos existem explicações racionais que apontam para fenômenos como paranóia, dissociação ou até mesmo intensa fantasia, momentos em que as pessoas podem confundir suas imaginações com a realidade.

Na verdade, em casos mais estudados, como o incidente de Kelly Cahill na Austrália em 1993, os detalhes compartilhados pelos supostos abduzidos tendem a apresentar semelhanças com episódios de paralisia do sono ou influências de sensibilidade no lóbulo temporal.

"Os sentimentos de paralisia, medo e impotência nos sonhos vívidos podem ser tão poderosos que desfocam a linha que separa os sonhos da realidade, por isso não é de surpreender que as pessoas que possam ter estado a sonhar sem saber insistam que realmente se encontraram com extraterrestres que os raptaram e os transportaram para ovnis", refletiu em algum momento Michael Raduga, fundador do PRC e autor principal de uma pesquisa dedicada a estudar a ligação entre paralisia do sono e visões extraterrestres.

Mas também há casos não resolvidos, como o “Incidente Allagash” de 1976, no qual quatro pessoas afirmaram terem sido abduzidas enquanto acampavam em Maine. Seu caso foi levado às autoridades, que os submeteram a hipnose devido ao estresse pós-traumático que os afetava. E claro, depois disso, eles se lembraram de terem sido parte de experimentos médicos realizados por seres muito estranhos. Anos mais tarde, um dos envolvidos afirmou ter exagerado em certos detalhes, mas manteve sua posição sobre as luzes inexplicáveis.

Por enquanto, é certo que não existem explicações oficiais para esses casos. É mais comum encontrar relatos de pessoas que afirmam ter experimentado um sequestro do que de um especialista afirmando ou negando essas experiências, então ainda não podemos afirmar se isso é realidade ou se trata de um invento sustentado ao longo das décadas.