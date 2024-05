Jogador de futebol pode ter enviado seu irmão gêmeo para jogar em seu lugar

Edgar Ié, jogador de futebol do Dínamo de Bucareste, na Romênia, está sendo investigado pelas autoridades do clube e da organização da Liga 1, a principal categoria entre clubes do país do sudeste europeu, porque teria feito seu irmão gêmeo jogar para que ele pudesse se ausentar.

ANÚNCIO

O nascido na Guiné-Bissau, formou-se no Sporting de Lisboa e participou em vários processos de formação nas seleções jovens de Portugal. Além disso, fez parte do Barcelona B e até conseguiu jogar uma partida na equipe principal do Barça de Luis Enrique (atual treinador do PSG) pela Copa do Rei contra o Huesca, em 3 de dezembro de 2014.

Investigação por possível armadilha

O fato insólito veio à tona na manhã desta segunda-feira, 13 de maio, depois que a imprensa esportiva romena confirmou que o jogador de 30 anos está sendo investigado por supostamente ter feito seu irmão gêmeo, Edelino, jogar em várias partidas.

Recomendado:

Segundo o jornalista Daniel Sendre, responsável por dar a notícia do caso, começaram a surgir suspeitas dentro da equipe técnica devido às surpreendentes más atuações do jogador, além do fato de que nos jogos em que há dúvidas, ele não conseguiu falar inglês em nenhum momento, idioma que ele domina de acordo com aqueles que o conhecem há anos.

“Foi a primeira notícia que li neste domingo. Parece surreal. Perguntei-me se ainda estaria dormindo. E comecei a fazer chamadas telefonicas, a falar com amigos e a notícia é verdadeira, não consigo acreditar. Ninguém negou. Soube que ele tem um irmão gêmeo que também joga futebol”, disse Florin Prunea, ex-jogador e ex-presidente do Dínamo de Bucareste.

Além das equipes mencionadas, Edgar Ié vestiu as camisas do Villarreal (Espanha), Lille (França), Feyenoord (Países Baixos) e Trabzonspor (Turquia). Por sua vez, Edelino também se formou no Sporting, no entanto, sua carreira tem sido mais ativa na segunda divisão de Portugal e, desde dezembro, ele está sem clube.