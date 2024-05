Homem de 98 anos afirma que faz sexo até quatro vezes por dia com seu parceiro de 52

Esta é a história de dois homens que decidiram gritar seu amor aos quatro ventos. Eles têm 46 anos de diferença e já estão juntos há sete anos, depois de se conhecerem por um aplicativo de encontros.

O mais jovem tem 52 anos e se chama Evan, enquanto o veterano de guerra Bill tem 98 anos e procurou um parceiro no Silver Daddies.

De acordo com o Daily Mail, Evan afirma que eles têm uma vida sexual “muito boa”, fazendo amor pelo menos uma vez ao dia.

O casal concedeu uma entrevista ao famoso youtuber Matt Cullen para a sua série Our Queer Life. Na reportagem, falaram sobre o seu vínculo romântico incomum.

Como é que o casal se conheceu?

O casal combinou de se encontrar no aplicativo de encontros e concordaram em se encontrar no restaurante do condomínio onde o idoso morava para almoçar lá. Evan disse que a atração foi tanta que eles quase pularam a refeição.

Depois eles comeram e chegaram ao apartamento de Bill, que disse que quando viu Evan "fiquei impressionado com sua beleza masculina. Simplesmente não pude resistir. Quando subimos para meu apartamento, ele se inclinou e me beijou, e eu estava nas nuvens. Senti que este é o homem que sempre quis. E ainda me sinto assim. Simplesmente o adoro".

Por outro lado, Evan afirmou que Bill "saíu do prédio com o seu andador e eu disse: 'Meu Deus, é lindo'. Senti que era bonito".

Sem dúvida, o que mais chamou a atenção na conversa foi a confissão sexual feita pelo casal. Bill revelou que, quando já estavam no apartamento, tiveram relações sexuais não apenas uma vez: "91 e quatro vezes fazendo amor!", ele se gabou.

Antes de conhecer Bill, Evan teve um romance de 10 anos com um homem mais velho chamado Jack, um relacionamento que durou literalmente até a morte.